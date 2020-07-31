Как изменился УАЗ "Патриот" за 15 лет

В текущем году УАЗ "Патриот" отмечает 15-летие. Для консервативного рамного внедорожника - это большой срок. Всё это время автомобиль принципиально не менялся. Впереди модель ждёт долгожданный глубокий рестайлинг. "Российская газета" рассказывает обо всех основных изменениях, которые "Патриот" претерпел за 15 лет.

Серийное производство УАЗа "Патриот" (УАЗ-3163) началось в августе 2005 года. Модель, по сути, является сильно модернизированным УАЗ-3162 "Симбир". Преемник был разработан на платформе "Симбира" с мостами типа "Спайсер", но с расширенной до 1600 мм колеёй.

УАЗ-3163 обладал прежней боковой частью кузова, при этом обзавёлся новой светотехникой, бамперной группой, решёткой радиатора, капотом, крыльями и пятой дверью иной формы. Салон стал комфортабельнее за счёт оригинальной передней панели. Под капотом машины располагался 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-409 мощностью 128 л.с., который агрегатировался пятиступенчатой механической КП.

С каждым годом уазовцы устраняли "детские болячки" "Патриота", дорабатывали его техническую часть, конструкцию кузова, интерьер, а также внедряли новые опции и версии.

В 2008 году в моторной гамме появился дизельный мотор Iveco F1A от Fiat Ducato. Впервые для автомобиля в список оснащения вошёл кондиционер фирмы Delphi. В тот же год завод выпустил модель под название "Пикап" со сдвоенной кабиной и удлинённой до 3 метров колесной базой.

В 2009 году бампера внедорожника начали окрашивать в цвет кузова, интерьер мог похвастать кожаной отделкой.

Спустя год УАЗ вывел на рынок "Патриот" с приставкой "Спорт". Модификация отличалась укороченной на 360 мм колёсной базой, уменьшенной на 300 мм длиной, сниженной на 50 кг массой. Спрос на укороченный вариант оказался слабым. В 2011 году "Патриот Спорт" сняли с конвейера.

В 2012 году "Патриоту" вмонтировали полностью новый салон с мягкой двухцветной передней панелью и климатической установкой немецкой компании Sanden. Помимо этого, стали доступны атермальные стёкла, 2DIN магнитола, электрические стеклоподъёмники, зеркала с электроприводом и подогревом. Итальянский дизель был заменён на дизель ЗМЗ-51432, унифицированный с агрегатами семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

В 2013 году на машину начали ставить раздаточную коробку Dymos с электронным управлением, "легковой" стояночный тормоз.

В начале 2014 года на внедорожнике появились новые сиденья, изменённый щиток приборов, мультимедийная система, предпусковой подогреватель, антиблокировочная система (ABS) Bosch девятого поколения, гидроусилитель ZF с усиленными шлангами. Осенью на заводе провели очередное обновление модели. Внешний вид "Патриота" стал отличаться фарами со встроенными светодиодными ДХО, увеличенными фонарями, оригинальными бамперами, решёткой радиатора, вклеенными стёклами, кожухом запасного колеса, другими расширителями арок с подножками, иными наружными зеркалами.

В 2016 году в рамках крупной модернизации "Патриот" примерил ячеистую решётку радиатора с эмблемой увеличенного размера, единый топливный бак, систему стабилизации ESP, блокировку заднего дифференциала Eaton, а также новую переднюю панель с кожаным рулевым колесом, фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, при этом машина лишилась дизельной версии.

Осенью 2018 года российская марка запустила обновлённое семейство "Патриот". Модель оснастили 150-сильным "атмосферником" ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра. Важными изменениями стали передний мост с поворотными кулаками открытого типа, более жёсткая рулевая трапеция, рулевой демпфер, амортизаторы с улучшенными характеристиками, двухлистовые задние рессоры, задний стабилизатор меньшего диаметра, диск сцепления немецкой фирмы LUK, рычаг коробки передач с интегрированным демпфером. Другие новшества: поручни на стойках кузова, передние и задние ворсовые локеры, дополнительная шумоизоляция.

В 2019 году дебютировал двухпедальный УАЗ "Патриот" с шестиступенчатой автоматической коробкой передач французского производства Punch Powerglide.

Наконец, в прошлом году руководитель Sollers (в концерн входит УАЗ) Вадим Швецов озвучил планы по выпуску следующей генерации ульяновского флагмана. Тогда он заявил, что внедорожник будет изготавливаться на платформе, которая по надёжности не должна уступать Toyota Land Cruiser Prado. На перспективной платформе "Патриота" планируется создать также модели с кузовами пикап и фургончик. Ожидается, что выпуск нового "Патриота" наладят на мощностях завода Ford Sollers в Елабуге. По предварительным данным, преемник увидит свет в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov

Лицевая часть кузова глубоко рестайлингового "Патриота" получит линзованную головную оптику, оригинальный передний бампер, шестигранную решётку радиатора, капот и крылья иной формы. Корма обзаведётся светодиодными фонарями, новым задним бампером, другими крыльями и боковыми задними стёклами. Пятая дверь и крыша останутся прежними.

Внутреннее убранство внедорожника преобразится за счёт передней панели с современной архитектурой и горизонтальным сенсорным экраном, переработанной центральной консоли с тоннелем, новых поручней и накладки селектора "автомата. Также поменяются дверные карты, рулевое колесо и комбинация приборов.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov

На консоли будут доступны функции подогрева передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, предпусковой подогреватель, передний парктроник, ESP, система помощи при спуске, off-road, кнопка управления режимами полноприводной трансмиссии. Машину оснастят активным круиз-контролем, беспроводной зарядкой, штатным видеорегистратором, электронным ручником и функцией Auto Hold.

Главное - "Патриот" проектируется на полностью новой раме с зоной программируемой деформации, независимой пружинной подвеской спереди и зависимой пружинной сзади. Интересно, что для автомобиля создаётся развитая нижняя стальная защита узлов и агрегатов подкапотного пространства, одновременно выполняющая роль акустического экрана.

В линейку двигателей войдут бензиновый турбомотор объёмом 2,3 литра (150 и 170 л.с.), 2,5-литровый "атмосферник" мощностью 145 л.с. и турбодизель объёмом 2,2 литра от Ford Transit. Силовые агрегаты будут работать с шестиступенчатой МКП и с шестиступенчатой АКП.