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31.07.2020 09:37
Рубрика: В мире

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Текст: Владимир Шилов

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.

Украинские военные недовольны перемирием в Донбассе

"Миссия одна - закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - сказал Кравчук.

Накануне он возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, сменив на этом посту Леонида Кучму.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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