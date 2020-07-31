Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.

"Миссия одна - закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - сказал Кравчук.

Накануне он возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, сменив на этом посту Леонида Кучму.