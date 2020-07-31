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31.07.2020 23:49
Рубрика: В мире

Microsoft может купить TikTok

Текст: Иван Черноусов

Компания Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети TikTok. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает источник, переговоры идут с китайской компанией ByteDance, которая владеет сервисом. При этом сумма сделки и стадия проведения переговоров не разглашается.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Эксперты раскрыли секрет популярности TikTok

"За что бы не взялись американские инвесторы, как правило, они повышают капитализацию и привлекательность бизнеса. TikTok - очень востребованный видеосервис, который уже не требует такой раскрутки, но в грамотных руках он станет еще более привлекательным", - отмечает Дамир Фейзуллов, директор по digital & SMM агентства PR Partner.

Напомним, что ранее в США рассматривали идею запрета на сервис на своей территории из-за того, что TikTok якобы передает данные пользователей китайской разведке.

В мире США Общество СМИ и соцсети

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