Microsoft может купить TikTok

Компания Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети TikTok. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает источник, переговоры идут с китайской компанией ByteDance, которая владеет сервисом. При этом сумма сделки и стадия проведения переговоров не разглашается.

"За что бы не взялись американские инвесторы, как правило, они повышают капитализацию и привлекательность бизнеса. TikTok - очень востребованный видеосервис, который уже не требует такой раскрутки, но в грамотных руках он станет еще более привлекательным", - отмечает Дамир Фейзуллов, директор по digital & SMM агентства PR Partner.

Напомним, что ранее в США рассматривали идею запрета на сервис на своей территории из-за того, что TikTok якобы передает данные пользователей китайской разведке.