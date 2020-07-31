МИД РФ выразил протест в связи с осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Министерство иностранных дел России жестко осудило акт вандализма, совершенный в отношении памятника маршалу Константину Рокоссовскому в городе Легница на западе Польши.

"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Рокоссовского", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве отметили, что официальная Варшава пока никак не отреагировала на "данное безобразное происшествие". В республике, продолжили на Смоленской площади, усилиями властей и ведущих СМИ нагнетается "атмосфера враждебности по отношению к СССР и России".

Сообщается, что в ночь со среды на четверг неизвестные похитили с муниципального кладбища скульптуру Рокоссовского, предварительно отпилив у бронзовой статуи голову. Позже части монумента были найдены на близлежащем поле.

Напомним, мэрия этого польского города в марте 2018 года демонтировала памятник благодарности Советской армии, возведенный более семидесяти лет назад.