Минобороны РФ обсуждает покупку крупной партии вертолетов для спецназа

Министерство обороны России проявляет интерес к покупке крупной партии ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций. В июле нынешнего года уже начались их летные испытания.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, детали с военным ведомством обсуждаются. А контракт на поставку десяти Ми-8АМТШ-ВН для спецназа заключили еще на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Писала об этом и "РГ", отмечая, что вертолет будет иметь расширенные опции и возможности, в том числе дополнительное оборудование. В машине улучшены средства поражения, обнаружения и распознавания цели.

Первый этап летных испытаний Ми-8АМТШ-ВН, начавшихся в июле, должны завершить в ноябре 2020 года, добавил гендиректор Андрей Богинский.

Ми-8АМТШ-ВН предназначен для высадки, огневой поддержки десанта и проведения специальных операций. Машина оборудована современным вооружением и усиленной защитой. Комплекс обороны "ЛСЗ-8ВН" сможет распознать пуск ракет по вертолету, поставит помехи головкам их наведения и выбросит ложные тепловые цели.