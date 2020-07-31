Новые iPhone в 2020 году выйдут позже. Что случилось?

Компания Apple во время своего конференц-звонка по итогам объявления финансовых результатов объявила о том, что старт продаж новых iPhone начнется позже обычного.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри отметил, что в 2019 году продажи новых моделей iPhone стартовали в конце сентября, а в нынешнем устройства появятся в магазинах на несколько недель позже. Об этом пишет The Verge.

Причины задержки не называются официально, однако слухи о возможном переносе даты начала продаж новых iPhone ходят в прессе еще с весны этого года. Вероятнее всего, дело в том, что из-за пандемии коронавируса ряд партнерских заводов во многих странах были вынуждены временно приостановить производство, что привело к перебоям в поставках компонентов.

В 2019 году анонс новых iPhone состоялся 10 сентября, а 20 сентября гаджеты поступили в продажу в странах "первой волны".