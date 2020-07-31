Падение рождаемости названо новой угрозой для экономики США

Падение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на выводы Института Гутмахера.

В последние годы суммарный коэффициент рождаемости в США сократился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну женщину. Кроме того, как показали результаты опросов, 34% американок из-за вызванного пандемией кризиса хотят отложить беременность или иметь меньше детей, пишет РИА Новости.

Негативного прогноза придерживаются и аналитики Брукингского института. Они подсчитали, что в 2021 году в США появится на свет на полмиллиона меньше детей, чем изначально прогнозировали демографы. Снижение рождаемости, а также 150 тысяч жертв коронавируса скажутся на американской экономике в будущем. Страна лишится большого количества потребителей, рабочих и налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале сократился на рекордные 32,9 процента в годовом выражении. Такого спада американская экономика не видела с 1947 года.