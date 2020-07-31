Плющенко рассказал об уходе Косторной от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал подробности перехода в его академию чемпионки Европы Алены Косторной.

В пятницу тренер Этери Тутберидзе сообщила о прекращении сотрудничества с чемпионкой Европы в одиночном катании Алены Косторной. Она назвала главной причиной поведение самой фигуристки, которая начала требовать повышенного внимания к себе в ущерб другим спортсменкам.

Свою версию этого перехода рассказал и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в "Ангелах Плющенко" под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно. Я не могу сказать, что ее не устраивало, и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у нее самой, я могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду", - сказал Плющенко ТАСС.

По его словам, у спортсменки не было каких-то особых требований - она сосредоточена только на успешном выступлении на Олимпиаде.

"Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя - у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй", - отметил Плющенко.

Новый наставник Косторной рассказал, что планирует продолжить работу с ней над четверными прыжками, а также ей поставят новую программу.