Подросток угнал и разбил гоночный Porsche по цене квартиры в Москве

Ранним утром 17 июля, когда на небе еще мерцали звезды, в полицию Южного Уэльса поступил вызов в тихую деревушку Тонирфейл, лежащую в стороне от любых оживленный путей. Обстоятельствами, потребовавшими вмешательства правоохранительных органов, была не заблудившаяся корова или опрометчиво бросившаяся на дорогу собака, а изрядно побитый гоночный Porsche 911 GT3.

На грозу гоночных треков было жалко смотреть: капот, крыша, правое переднее крыло, правая дверь были разбиты, фары и бампера стали деталями окружающего ландшафта. Возле машины ожидал герой истории - 17-летний юноша.

Как выяснилось, авто принадлежит одному из его родственников. Ни водительских прав, ни разрешения "покататься" от владельца у юноши, конечно, не было.

Более того, факт родства владельца машины не разжалобил, и юному горе-гонщику предъявили обвинение не только в порче имущества, но и в угоне.

Как вообще случилось, что юноша среди ночи добрался до машины и ключей от нее в доме, где не проживает, остается предполагать. Как и то, пропишет ли еще хоть одну отточенную дугу в повороте рекордсмен Нюрбургринга 2006 года среди серийных автомобилей или станет донором деталей для GT3, которым повезло больше.