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31.07.2020 17:25
Рубрика: Спорт

Покинувший "Локомотив" Бенедикт Хеведес завершил карьеру

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чемпиона мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес, выступавший за московский "Локомотив", объявил о завершении карьеры.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Хеведес стал уже вторым игроком чемпионского состава сборной Германии, решившим завершить карьеру за последний месяц. Первым стал принадлежавший дортмундской "Боруссии" полузащитник Андре Шюррле, который пытался перезапустить свою карьеру в московском "Спартаке", но вынужден был покинуть команду из-за проблем со здоровьем.

О своем решении завершить игровую карьеру Бенедикт Хеведес рассказал в интервью газете Der Spiegel. 32-летний футболист признался, что принял такое решение из-за того, что хотел бы больше времени проводить со своей семьей.

Фото: fcbarcelona.com
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"Я заметил, сколько радости мне приносит время, которое я провожу с сыном. Внезапно футбол перестал иметь значение для меня", - сказал он.

Хеведес с 2007 по 2018 год сыграл 335 матчей в составе "Шальке-04", в которых забил 23 мяча. В сезоне-2017/18 он находился в аренде в "Ювентусе", за который провел все три встречи.

В 2018 году он перешел в "Локомотив", за который провел 50 матчей и забил 4 мяча. В сборной Германии он сыграл 44 матча и дважды поразил ворота соперников. В 2014 году в составе национальной команды стал чемпионом мира.

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