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31.07.2020 18:31
Рубрика: В мире

Посольство РФ в Польше требует найти похитителей памятника Рокоссовского

Текст: Ариадна Рокоссовская
Россия потребует от польских властей найти и наказать вандалов, похитивших и обезглавивших памятник маршалу К.К. Рокоссовскому в Легнице.
Фото: Ариадна Рокоссовская Фото: Ариадна Рокоссовская
Фото: Ариадна Рокоссовская

Напомним, что в ночь на 30 июля неизвестные сломали ворота муниципального кладбища Легницы, сняли монумент маршала Советского Союза и Польши Константина Рокоссовского с постамента и увезли в неизвестном направлении. Могилы советских воинов, захороненных в этой части кладбища, а также другие памятники, выставленные в экспозиции Музея меди "Тень звезды. Оставшиеся в Легнице памятники социалистической Польши" вандалы не тронули.

Фото: Vesti.ru
МИД РФ выразил протест в связи с осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Утром вице-мэр Легницы Кшиштоф Душкевич обратился к жителям города с просьбой сообщить, если кому-либо из них что-то известно о местонахождении памятника. А в четверг вечером полиция получила информацию, что он лежит в поле на окраине города. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что неизвестные похитители отпилили бронзовому Рокоссовскому голову и маршальскую булаву.

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил журналистам: "Мы направим письмо польским властям - в министерство культуры, которое здесь отвечает за мемориальную политику, и копию в министерство иностранных дел. Мы выразим свое возмущение, решительный протест и призыв к польским властям найти виновных и наказать".

Фото: Ариадна Рокоссовская

По словам дипломата, в текущем году было зафиксировано около десяти подобных проявлений вандализма в отношении памятников советским воинам. "К сожалению, эта практика не прекращается. Мы напрямую связываем ее с той атмосферой, которая нагнетается в польском обществе - атмосферой конфронтации по отношению к России, переписыванием истории, отрицанием освободительной миссии Красной армии, попытками возложить на Советский Союз равную с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны", - цитирует его РИА Новости.

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