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Представитель Гармаша прокомментировал его уход из "Современника"

Новости
    31.07.2020, 17:32
Текст:   Олег Усков

Олег Будрин, представитель Сергея Гармаша, объяснил решение артиста покинуть театр "Современник", в котором тот служил с 1984 года.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Напомним: ранее появилась информация, что Гармаш обратился к труппе театра с открытым письмом, в котором сообщил, что принял решение уйти. Поскольку после смерти в декабре прошлого года худрука театра Галины Волчек в "Современнике" стала складываться нездоровая, по его мнению, атмосфера.

"Это связано с новой политикой театра, с небрежным отношением к истории театра, к артистам, которые отдали много лет театру", - заявил Будрин в беседе со "Звездой".

Добавив, что Гармаш - "он артист, не директор, не худрук, он может только написать заявление об уходе и объяснить, что нет сил бороться".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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И всё, что теперь остается, - это лишь ждать, как на заявление отреагируют в "Современнике".

"Но он без театра не сможет, это его жизнь", - подытожил представитель.

Сергею Леонидовичу Гармашу 61 год. Родился в Херсоне. Сниматься начал в восьмидесятые - "Чужая белая и рябой", "Беспредел", "Дети чугунных богов", "Нежный возраст", "Морфий", "Обитаемый остров" - всего порядка 150 проектов в кино и на ТВ, плюс дубляж и озвучка.

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