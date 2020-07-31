Президент Беларуси поздравил с юбилеем Леонида Якубовича

Замечательного артиста, продюсера и сценариста, говорится в приветственном адресе президента, знают и любят на белорусской земле. "Благодаря природному обаянию, широкому диапазону творческих возможностей и искрометному чувству юмора вы заслужили истинное признание многочисленных поклонников и профессионалов", - констатирует Лукашенко.

Пожелав Леониду Якубовичу доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений, он выразил уверенность, что деятельность артиста и в дальнейшем будет дарить благодарной публике радость и хорошее настроение, "способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей".

Кстати, коренной москвич, напоминают его биографы, успел сменить за свою жизнь много профессий. Работал он и на авиационном заводе токарем, а после окончания инженерно-строительного института (МИСИ) стал заниматься литературной деятельностью, писал сценарии и для телепередач "А ну-ка, девушки!" и "А ну-ка, парни!".

В общей сложности, подсчитали его поклонники, юбиляр написал более 300 рассказов и монологов для эстрады, с которыми на эстраде выступали Евгений Петросян и Владимир Винокур, многие другие известные артисты. А еще Якубович известен как автор сюжетов для детского киножурнала "Ералаш". Он даже снялся в нескольких его эпизодах.

Но самым знаменательным в своей судьбе народный артист считает приглашение в 1991 году на роль ведущего телепередачи "Поле чудес". С тех пор - почти уже три десятка лет - он является бессменным ее модератором.

Правда, у одаренных людей, принято считать, всегда в сутках больше 24 часов. Вот и Леонид Якубович, обладатель множества наград и званий, успел за свою карьеру сняться более чем в 30 фильмах.

Много времени по-прежнему народный артист посвящает и спортивной авиации. Овладев в Калужском авиационном училище профессией летчика, Якубович успел освоить несколько типов вертолетов и самолетов. По его признанию, в основном, он сейчас работает профессионально на вертолете МИ-2 в Беларуси.

А еще в последнее время Леонид Аркадьевич трудится над изданием книги, в которую войдут рассказы о военных кампаниях в Афганистане и Чечне, а также стихи и воспоминания.

Кстати, в одном из недавних интервью ТАСС он признался, что покидать пост ведущего "Поля чудес" пока не планирует. При этом с обаятельной улыбкой добавил, что такого рода решения, кроме него, принимает еще и руководство программы.