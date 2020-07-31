Прохождение диспансеризации работниками не скажется на их заработке

Подтвердить уважительную причину отсутствия на рабочем месте можно будет справкой из поликлиники. Она потребуется в том случае, если необходимость ее предоставления работодатель пропишет в локальном нормативном акте, например - коллективном договоре.

Как пояснили в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, прежде трудовой кодекс гарантировал всем работникам, независимо от возраста, один оплачиваемый рабочий день раз в три года, который можно было потратить на то, чтобы проверить своё здоровье.

Однако это положение расходилось с рекомендациями Минздрава, согласно которым граждане при достижении сорока лет должны проходить диспансеризацию ежегодно. Депутаты полагают, что принятый закон будет стимулировать людей к прохождению медосмотров, способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни россиян.

Закон не распространяется на граждан предпенсионного и пенсионного возраста, поскольку для них трудовым кодексом предусмотрены два дополнительных выходных дня в году для прохождения диспансеризации. Они также оплачиваются работодателем.