Путин обсудил на Совбезе РФ задержание российских граждан в Беларуси

Темой оперативного совещания главы государства с постоянными членами Совета Безопасности РФ стала ситуация с задержанием российских граждан в Беларуси.

Состоялся обстоятельный разговор об инциденте. "Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, обсуждались различные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.