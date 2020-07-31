В Кремле рассчитывают на освобождение задержанных в Беларуси граждан РФ

В Кремле уверены, что в самое ближайшее время белорусские коллеги разберутся с инцидентом по задержанию российских граждан и отпустят их.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не созванивались по этому вопросу. "Работает МИД и наше посольство в Минске, осуществляются необходимые контакты", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле выразили обеспокоенность, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным, но надеются, что это произойдет в самое ближайшее время.

"Сейчас уже с высокой долей уверенности можно сказать, что они приехали проездом в Беларусь, они должны были транзитом улетать в другую страну, - объяснил Песков. - Они опоздали на самолет и ждали вылета. У них были билеты в Стамбул". "Это сотрудники частного охранного предприятия", - уточнил он. "Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий - это то, что нам известно однозначно", - подчеркнул представитель Кремля.

"Также мы обеспокоены тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан, но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан", - заключил Песков.