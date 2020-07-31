Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске

Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.

Уточняются нормативы распределения платежей за возмещение вреда водным объектам​​​. По принципу - чья собственность пострадала, в тот бюджет поступления и будут. Ранее средства поступали в местные бюджеты.

Теперь платежи по искам о возмещении вреда водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в госказну по нормативу 100 процентов. А если речь идет о региональной или муниципальной собственности, то, соответственно, в их бюджеты.