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31.07.2020 18:01
Рубрика: Власть

Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Уточняются нормативы распределения платежей за возмещение вреда водным объектам​​​. По принципу - чья собственность пострадала, в тот бюджет поступления и будут. Ранее средства поступали в местные бюджеты.

Теперь платежи по искам о возмещении вреда водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в госказну по нормативу 100 процентов. А если речь идет о региональной или муниципальной собственности, то, соответственно, в их бюджеты.

Власть Работа власти Госуправление Президент Разлив нефтепродуктов в Норильске

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