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31.07.2020 10:42
Рубрика: Власть

Путин поручил поддержать потерявших вклады граждан

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной до октября доложить о возможных дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках", - говорится в поручении главы государства по итогам встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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На встрече главы государства с рабочей группой депутат Валерий Гартунг попросил помочь почти 200 тысячам потерявших свои деньги в банках гражданам. В частности, речь идет о банке "Югра", который несколько лет назад обанкротился. "Если вы нас поддержите, то, я думаю, мы нашли бы такую юридическую формулу, при которой мы уже этим вкладчикам могли бы помочь", - сказал парламентарий.

"Давайте это проработаем, я согласен", - поддержал глава государства. При этом Владимир Путин заметил, что сейчас в законодательстве уже прописана "цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм". "Но если такая проблема существует, я это услышал, давайте проработаем, хорошо", - распорядился он.

Кроме того, до ноября кабмин должен представить предложения по трансфертам регионам из федерального бюджета для софинансирования расходов по субсидиям на жилищно-коммунальные услуги.

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