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31.07.2020 10:15
Рубрика: Происшествия

В Самаре наградят полицейских, спасших женщину при взрыве гранаты

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников отдела полиции № 5 УМВД России по Самаре лейтенанта Максима Пименова и прапорщика Анатолия Солдатова ведомственными медалями "За доблесть в службе". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве
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Наградят самарских полицейских за отвагу и самоотверженность, проявленные ими при исполнении служебных обязанностей. Они спасли женщину от возможной гибели из-за взрыва гранаты.

- Максим Пименов и Анатолий Солдатов в сложившейся экстренной ситуации, рискуя собой, спасли жизни мирных граждан. Их действия являются примером мужества и самоотверженности при исполнении служебных обязанностей,- отметила Ирина Волк.

Напомним, в конце июля в одной из квартир в историческом центре города семейный конфликт закончился страшным инцидентом. Пьяный супруг начал избивать жену, услышав шум и ругань, соседи вызвали полицию. Дверь открыла потерпевшая. Когда сотрудники стали заходить в квартиру, мужчина бросил в сторону прихожей гранату. Лейтенант полиции Максим Пименов втолкнул женщину в нишу коридорной стены и закрыл ее собой. Прапорщик Анатолий Солдатов захлопнул входную дверь, чтобы осколки от взрыва не разлетелись.

Раненые полицейские задержали преступника, когда тот собирался применить еще одну гранату, она была у него руках.

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