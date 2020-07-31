На Алтае возбудили дело об убийстве четырех человек в номере турбазы

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, это связано с обнаружением четырех тел, в том числе ребенка, на территории турбазы.

По материалам дела, четверо отдыхающих, в том числе один несовершеннолетний ребенок, прибыли на турбазу из Барнаула 26 июля. Через какое-то время они перестали выходить из номера, однако их тела были обнаружены только сегодня.

Турбаза расположена в Алтайском районе Алтайского края, недалеко от озера Ая. Сейчас следователи-криминалисты, сотрудники полиции и прокуратуры осматривают место происшествия. Причину смерти только предстоит установить.