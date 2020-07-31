Следствие по делу о гибели людей под Красноярском при прорыве дамбы завершено

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника участка и горного мастера этого предприятия.

Они обвиняются по статье УК РФ о нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба.

Как напомнили в Генпрокуратуре, ночью 19 октября 2019 года в карьере по добыче россыпного золота в долине реки Малая Сейба Красноярского края произошла каскадная авария водоподпорных дамб. В результате потоком воды высотой в несколько метров было разрушено два общежития разрушило жилые строения, общежития и другие здания вахтового поселка, в которых находились люди. Это привело к гибели 20 человек, и причинению тяжкого вреда здоровью еще двум вахтовикам, уничтожению имущества одного лица с причинением крупного ущерба. Кроме того 23 старателя получили травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, трагедия произошла вследствие несоблюдения обвиняемыми требований проектной документации по разработке золотоносного карьера. Допущенные нарушения правил безопасного ведения работ привели к повышению уровня воды в одном из водохранилищ с последовавшим размывом и обвальным разрушением дамбы, спровоцировавшим веерное разрушение четырех нижестоящих плотин.

Как отметили в пресс-службе ГП, после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Курагинский районный суд Красноярского края.