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15.11.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело о загрязнении реки после прорыва дамб под Красноярском

Текст: Дмитрий Мальков

СК возбудил уголовное дело в связи загрязнением опасными химикатами реки Сисим в Красноярском крае. Загрязнение произошло в результате прорыва дамбы, построенной артелью золотодобытчиков.

Фото: РИА Новости
В Красноярском крае прекращены поиски пропавших при прорыве дамб

Как сообщает прокуратура края, основанием для начала расследования стали результаты проверки Красноярской природоохранной прокуратуры последствий инцидента.

- Аккредитованной лаборатории на реке Сисим отобрано более 20 проб природной воды. По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ. Вред, причиненный водному объекту реке Сисим в стоимостном выражении, составил свыше 2 миллионов рублей, - рассказал представитель прокуратуры региона.

В связи с выявленным ущербом окружающей среде СК по краю возбудил уголовное дело по статье 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Напомним, ранее Росгидромет сообщил, что в пробах воды, взятых 20 октября из реки Сисим, выявлено превышение в реке предельно допустимой концентрации (ПДК) ионов меди в 206 раз. Наблюдались также повышенные показатели по цинку и свинцу - в 19 и пять раз соответственно.

19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сисим произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. Погибли 17 человек, еще трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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