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29.10.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ЧП под Красноярском выявили экстремально высокое загрязнение воды

Текст: Дмитрий Мальков

Пробы воды, взятые специалистами Росгидромета в реке Сисим в Красноярском крае рядом с местом прорыва дамбы золотодобывающей артели, показали "экстремальное" загрязнение водоема медью и рядом других токсичных металлов.

Как уточнили в ведомстве, специалисты взяли образцы воды в реке Сисим в районе деревни Березовая Балахтинского района края. В официальном отчете, размещенном на сайте Росгидромета, сообщается, что в пробах воды, взятых 20 октября, выявлено превышение в реке предельно допустимой концентрации (ПДК) ионов меди в 206 раз. Наблюдались также повышенные показатели по цинку и свинцу - в 19 и пять раз соответственно.

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что экстремально высокий уровень загрязнения медью, цинком и свинцом сохранился и на следующий день. При этом динамика сигнализировала о снижении концентрации веществ. Так, загрязнение медью составило 172 ПДК, цинка - 19 ПДК, свинца - 4 ПДК.

Аналогичная проверка была проведена в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим. Там анализ проб не выявил случаев загрязнения.

Напомним, в два часа ночи 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели "Сисим". Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек. В результате аварии погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.

Позднее Ростехнадзор сообщил, что дамбы были возведены не законно и с серьезными техническими нарушениями. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Задержаны три человека.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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