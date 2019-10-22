Центральный аппарат СК займется делом о прорыве дамб под Красноярском

Расследование уголовного дела по факту гибели рабочих ООО "Сисим" передано в Главное управление СК РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на одном из золотых приисков прорвало дамбу, в результате чего ушли под воду и оказались полностью разрушены два общежития и несколько технических зданий. Сразу после трагедии стало известно о гибели 15 старателей. Сегодня количество жертв увеличилось до 17 человек. По этому факту было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На данный момент три человека числятся пропавшими без вести.

В ходе следственных мероприятий были задержаны и по ходатайству следствия заключены под стражу на два месяца генеральный директор ООО "Сисим", горный мастер и начальник участка. На основании информации, полученной в ходе допросов, в одном из разрушенных технических зданий был обнаружен сейф с золотом. В скором времени следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте золота, чтобы возместить с его помощью возможные иски потерпевших.