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21.10.2019 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал задержанных по делу о разрушении дамбы под Красноярском

Текст: Екатерина Дементьева

Суд Железнодорожного района Красноярска отправил под арест трех фигурантов уголовного дела о разрушении дамбы в Курагинском районе - гендиректора компании "Сисим", начальника участка и мастера участка. Как сообщает ТАСС, все они останутся под стражей до 18 декабря.

Все они были задержаны на следующий день после трагедии. Сегодня состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения для них.

Фото: РИА Новости
Высота разрушенной под Красноярском дамбы достигала 15 метров

Как сообщалось ранее, начальник участка золотодобывающей артели начальник участка признал свою вину и начал сотрудничать со следствием, остальные вины не признали.

Расследуется дело, возбужденное по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В рамках расследования в офисе компании прошли обыски. Основная версия трагедии - нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Тем временем родные погибших опознали девять тел из найденных 15. Еще пять человек числятся пропавшим без вести. На месте ЧП продолжаются поиски - работают кинологи, водолазы, привлекается авиация и беспилотники.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Прорыв дамбы в Красноярском крае
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