Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителя защиты Еганова, тот подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. По решению суда Андрей Еганов помещен под стражу до 18 декабря. Кроме него, Железнодорожный районный суд Красноярска должен избрать меру пресечения гендиректору ООО "Сисим", а также начальнику горного участка, задержанными по данному делу. Ранее СКР опубликовал видео допроса задержанных. Представитель регионального СК РФ Ольга Шаманская добавила, что еще двое задержанных - гендиректор и горный мастер компании - вины не признают.

Напомним, в субботу, в результате размыва дамбы на вахтовый поселок старателей сошла селевая волна. Погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали по разным данным от 27 до 44 человек.

По данным СКР, дамбы на территории, где работала артель, были возведены незаконно с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Сначала прорвало самую верхнюю, а потом по цепочке были разрушены и те, что находились ниже, в общей сложности было повреждено пять дамб. К тому же, как выяснило следствие, горный мастер, отвечавший за этот участок, не имеет соответствующего профильного образования. А задержанный начальник участка признал, что понимал опасность размещения общежитий в зоне возможного затопления, однако ничего не предпринял.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В офисе компании прошли обыски.