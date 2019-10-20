СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском

Следователи опубликовали видео допроса подозреваемых по делу о гибели 15 рабочих при прорыве пяти дамб на золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что допрашиваемые директор, начальник и мастер участка подтвердили, что смытые сооружения были построены без разрешительных документов. Следователи намерены ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв дамб. В результате этого в рабочем поселке затопило два общежития, погибли 15 человек. Ведутся поиски еще пяти человек. Возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Семьи погибших при обрушении дамбы работников золотодобывающей артели получат по миллиону рублей. Деньги получат также пострадавшие - размер компенсации будет рассчитан исходя из тяжести травм.

- Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере, - заявили в ведомстве.