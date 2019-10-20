СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае

Следствие в качестве приоритетной версии трагедии в Красноярском крае рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба Курагинского района прорвало дамбу. Погибли 15 старателей золотодобывающей артели.

Ранее Росприроднадзор уже находил нарушения в работе красноярской артели. Руководитель компании задержан, с ним работают следователи.

В списке пропавших без вести до сих пор числятся шесть человек. Их поиски продолжаются.