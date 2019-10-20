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20.10.2019 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)

Следствие в качестве приоритетной версии трагедии в Красноярском крае рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли на видео

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба Курагинского района прорвало дамбу. Погибли 15 старателей золотодобывающей артели.

Ранее Росприроднадзор уже находил нарушения в работе красноярской артели. Руководитель компании задержан, с ним работают следователи.

В списке пропавших без вести до сих пор числятся шесть человек. Их поиски продолжаются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Прорыв дамбы в Красноярском крае
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