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20.10.2019 04:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поиски пропавших на месте ЧП в Красноярском крае возобновлены

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновилась поисково-спасательная операция. Сотрудникам МЧС приходится работать в сложных погодных условиях. Температура воздуха понизилась до минус пяти градусов. Выпавший снег также осложняет поиски в Курагинском районе.

Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли на видео

"Спасатели ищут и в воде, и на берегу реки. Снега выпало достаточно много, собакам тяжелее искать людей. Было бы легче, если бы не было перепадов", - рассказали в региональном управлении МЧС.

Напомним, в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Вода вместе с глиной, камнями и грязью разрушила два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще шесть пропали без вести.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура
Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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