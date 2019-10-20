Поиски пропавших на месте ЧП в Красноярском крае возобновлены

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновилась поисково-спасательная операция. Сотрудникам МЧС приходится работать в сложных погодных условиях. Температура воздуха понизилась до минус пяти градусов. Выпавший снег также осложняет поиски в Курагинском районе.

"Спасатели ищут и в воде, и на берегу реки. Снега выпало достаточно много, собакам тяжелее искать людей. Было бы легче, если бы не было перепадов", - рассказали в региональном управлении МЧС.

Напомним, в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Вода вместе с глиной, камнями и грязью разрушила два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще шесть пропали без вести.