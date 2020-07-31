Суд отпустил домой двух фигурантов дела о розливе топлива в Норильске

Городской суд Норильска изменил меру пресечения двум из четырех фигурантов уголовного дела о розливе 20 тысяч тонн дизельного топлива. Как сообщает ТАСС, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов и начальник цеха Вячеслав Старостин отправлены под домашний арест.

"Решением суда изменена мера пресечения на домашний арест Кузнецову - до 23 сентября и Старостину - до 26 сентября", - сообщает собеседник агентства.

Два других фигуранта - главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов и директор станции Павел Смирнов - останутся под стражей. Суд продлил им арест до 30 сентября 2020 года.

Напомним, что громкая авария произошла 29 мая этого года. В резервуарном парке ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения фундамента резервуара разлилось более 20 тысяч тонн дизтоплива. Общая площадь загрязнения тундры составила 180 тысяч квадратных метров, горючее попало в ручьи и реки.

По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Кроме руководителей ТЭЦ-3, обвинение были предъявлены бывшему мэру Норильска Ренату Ахметчину и сотруднику Ростехнадзора Елене Новожиловой.