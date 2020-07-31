В Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку

Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением о нападении неизвестного мужчины на ее шестилетнюю дочь. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина объявлен в розыск, на него составлен фоторобот, изъяты записи с камер наблюдения.

Как сообщили в полиции, нападение произошло в подъезде многоквартирного дома на улице 2-й Дачной в Центральном округе Омска. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы какие-либо телесные повреждения и вред здоровью ребенка причинены не были.

Тем временем в Следственном управлении СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на половую неприкосновенность ребенка. По данным следователей, мужчина схватил ребенка и притянул к себе, однако девочке удалось вырваться и убежать.

На вид нападавшему 25-30 лет, он среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров. Волосы длинные, на лице щетина. Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны и черные ботинки, на голове была кепка темно-серого цвета.