В Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку

Новости

Губернатор Ямала заболел коронавирусом 11:45
Вышел трейлер интерактивного мультфильма о Бэтмене 11:44
PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России 11:29
Против московского депутата Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело 11:29
"Автодор" увеличил скидку на проезд по платным трассам по программе лояльности 11:27
Леонардо Ди Каприо экранизирует утопию Олдоса Хаксли "Остров" 11:20
В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации 11:07
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Леонида Якубовича 11:07
Мишустин поздравил мусульман в РФ с праздником Курбан-байрам 11:03
Создатель "Джона Уика" займется сериалом по игре Splinter Cell 10:56
Путин поручил разобраться с "поборами" за получение гражданства 10:50
Гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии Соловьева 13 лет тюрьмы 10:46
Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом 10:28
Московские выпускники получили медали "За особые успехи в обучении" 10:25
Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать беспилотники 10:15
Во Франции заявили об историческом падении национального ВВП 10:11
Новосибирскую выставку "Живы и веселы" покажут в Минске и Москве 10:06
ФСБ ликвидировала ячейку исламистов в Волгоградской области 09:59
В Петербурге предложили установить минимальные цены на алкоголь в барах 09:50
В Томской области режим ограничений из-за COVID-19 продлили до осени 09:45
В Крыму число погибших в ДТП с автобусом увеличилось до девяти 09:43
Магазины Москвы оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима 09:38
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу 09:37
В Якутии с 1 августа откроются рестораны и кафе 09:35
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
31.07.2020 11:07
Рубрика: Происшествия

В Омске мужчина напал на шестилетнюю девочку

Текст: Никита Зайков (Омск)

Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением о нападении неизвестного мужчины на ее шестилетнюю дочь. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина объявлен в розыск, на него составлен фоторобот, изъяты записи с камер наблюдения.

В Петербурге на девочку напали на детской площадке

Как сообщили в полиции, нападение произошло в подъезде многоквартирного дома на улице 2-й Дачной в Центральном округе Омска. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы какие-либо телесные повреждения и вред здоровью ребенка причинены не были.

Тем временем в Следственном управлении СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на половую неприкосновенность ребенка. По данным следователей, мужчина схватил ребенка и притянул к себе, однако девочке удалось вырваться и убежать.

На вид нападавшему 25-30 лет, он среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров. Волосы длинные, на лице щетина. Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны и черные ботинки, на голове была кепка темно-серого цвета.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом
Мишустин поручил подготовить единые требования к оплате труда педагогов
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов