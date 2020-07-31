В Омске зафиксировали 15-кратное превышение норм вредных выбросов

На территории Омска выявлено значительное превышение норм выброса сероводорода. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, замеры производились в районе Северо-западного промышленного узла.

Пробы были взяты 29 июля, анализы проводились в лаборатории регионального министерства природных ресурсов и экологии. Результаты двух проб показали превышение норм по сероводороду в 1,13 раза и 14,88 раз.

- В связи с выявленными фактами загрязнения атмосферного воздуха Омским межрайонным природоохранным прокурором в адрес Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора направлено поручение о проведении проверки соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха и выявления юридических лиц, причастных к нарушению, - отметили в прокуратуре.