На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

В Ставропольском крае ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение на 1-3 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в субботу в регионе снова ожидается сильный дождь и шквалистый ветер со скоростью 20-23 метра в секунду.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, - говорится в сообщении ГУ МЧС Ставрополья.

В соседней Карачаево-Черкессии тоже готовятся к ухудшению погоды. На 1-3 августа прогнозируют ливни, град и усиление ветра. Кроме того, в КЧР предупредили о подъеме уровня рек, а в горах могут сойти сели.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля штормовой ветер в Кочубеесвском районе Ставрополья повредил крыши частных домов, Дома культуры и средней школы. Сильные порывы выкорчевывали деревья с корнями и повредили линии электропередач.