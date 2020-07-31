На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

Новости

В Кремле рассчитывают на освобождение задержанных в Беларуси граждан РФ 14:04
Парад ВМФ РФ в Тартусе произвел впечатление на саудовцев 14:04
ВВП Еврозоны во втором квартале упал почти на 12 процентов 14:01
Володин поручил отследить ситуацию с вырубкой леса вдоль Байкала 13:58
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали за убийство мужа 13:53
В Кремле не считают политическим дело задержанных во Франции болельщиков 13:52
Создатель "Ганнибала" вновь пообещал четвертый сезон 13:49
РФ будет участвовать в конкурсах на поставку средств защиты в Европу 13:38
Собянин: Паллиативная помощь в Москве будет одной из лучших в мире 13:29
Устроившего ДТП с автобусом водителя "Газели" арестовали в больнице 13:26
Путин проведет совещание Совбеза РФ 13:15
Опубликован новый экологический рейтинг районов Москвы 13:10
СМИ: Защитник Бекао может вернуться в ПФК ЦСКА 13:04
Врачи рассказали об осложнениях от коронавируса на слух 12:49
Врач объяснил, правда ли чеснок и куркума незаменимы для иммунитета 12:46
Риз Ахмед сыграет бывшего морского офицера в триллере "Вторжение" 12:42
Первая смерть от коронавируса зафиксирована во Вьетнаме 12:31
В Москве закрыли еще один магазин за несоблюдение масочного режима 12:29
Локи изменится в новом сериале Marvel 12:28
Тизер: названа дата релиза компьютерной игры по "Острым козырькам" 12:13
Детский киножурнал "Хочу все знать" получит перезапуск 12:04
Россия запустила на МКС собственный интернет 11:55
Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за месяц в Москве - 0,28 11:49
Губернатор Ямала заболел коронавирусом 11:45
Вышел трейлер интерактивного мультфильма о Бэтмене 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
31.07.2020 12:48
Рубрика: Общество

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

Текст: Михаил Сухарев

В Ставропольском крае ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение на 1-3 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в субботу в регионе снова ожидается сильный дождь и шквалистый ветер со скоростью 20-23 метра в секунду.

Фото: iStock
С 30 июля сразу несколько регионов страны окажутся во власти непогоды

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, - говорится в сообщении ГУ МЧС Ставрополья.

В соседней Карачаево-Черкессии тоже готовятся к ухудшению погоды. На 1-3 августа прогнозируют ливни, град и усиление ветра. Кроме того, в КЧР предупредили о подъеме уровня рек, а в горах могут сойти сели.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля штормовой ветер в Кочубеесвском районе Ставрополья повредил крыши частных домов, Дома культуры и средней школы. Сильные порывы выкорчевывали деревья с корнями и повредили линии электропередач.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года