Псковский театр драмы получил ответ Калягина

Коллектив Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина отправил открытое письмо председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину.

Речь идет о проекте возможного объединения одного из старейших в стране театра с Александринским театром и включении в новую структуру "Национальный драматический театр России" и просьбе не блокировать проект. "Ведь Союз театральных деятелей России должен защищать интересы развития театров, в особенности - в регионах", - подчеркивают авторы письма.

Глава СТД ответил письмом, которое опубликовано на сайте Союза.

- Ваше письмо меня до крайности огорчило, - пишет Калягин. - И, прежде всего, тем, как вы описываете нынешнее ужасающее экономическое положение театра и убогие зарплаты артистов.

Это ужасно! И мне, конечно, понятно ваше желание найти выход из этого отчаянного положения, и, если вы решили сделать это именно таким путем, путем присоединения к другому, более обеспеченному театру, то, естественно, я не собираюсь "блокировать" это объединение с Александринским театром. Более того, хочу Вас уверить: у меня и нет таких прав, а тем более задачи помешать Псковскому театру драмы…

Далее Александр Калягин разъясняет, что решение будет приниматься только учредителями и коллективами театров - Псковского и Александринского. Это правительство Псковской области и Министерство культуры Российской Федерации.

Если будут высказаны разные мнения, то СТД готов предоставить театральному сообществу свою площадку для обсуждения.

- Мои дорогие! Я желаю вам преодолеть все трудности и дай Бог вам удачи! В этом мы все заинтересованы, - заключает председатель Союза.