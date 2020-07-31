В Петербурге представили проект Digital Orchestra by Golikov

Дирижер и руководитель симфонического оркестра "Таврический" Михаил Голиков представил оркестровый проект Digital Orchestra by Golikov. Он объединит лучших мировых музыкантов на одной мультимедийной платформе.

- Состав оркестра будет постоянно меняться: музыканты-участники со всего мира будут совместно осваивать необычные локации и обширный репертуар - от классических до самых современных интерпретаций известных произведений, стилистических и жанровых экспериментов, - объясняют авторы проекта. - Важным направлением деятельности Digital Orchestra by Golikov также станет разработка музыкальных образовательных программ. Главной целью является развитие цифрового пространства для совместного творчества, общения и обмена опытом среди музыкантов, а также освоение диджитал-форматов в классической музыке и привлечение новой аудитории.

По словам Михаила Голикова, желание создать новую оркестровую формацию появилось у него давно. А за время вынужденной изоляции во время пандемии коронавируса, когда музыканты были лишены живых выступлений, эта идея окончательно оформилась и воплотилась в жизнь.

Официальной премьерой проекта Digital Orchestra by Golikov станет серия выступлений в рамках международного онлайн-фестиваля Classic@Home-BEE250VEN, приуроченного к 250-летию композитора Людвига ван Бетховена. Новый оркестр исполнит 1, 3, 5, 7 и 9 симфонии Бетховена в современном прочтении.

Серия цифровых концертов начнется 21 августа и завершится 29 августа исполнением Девятой симфонии с ее заключительной "Одой к радости" на слова Фридриха Шиллера. В состав Digital Orchestra войдут ведущие музыканты Мариинского, Большого и Михайловского театров, Симфонического оркестра Ленинградской области, Международного симфонического оркестра "Таврический", Российского национального оркестра, Национального филармонического оркестра России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, а также солисты из России и других стран.

Записи всех девяти симфоний Бетховена в настоящий момент проходят в необычных локациях Санкт-Петербурга. Это Петропавловская крепость, Российский этнографический музей, Музей Street-Art, Анненкирхе, Витебский вокзал, трамвайное депо, пространство ArtPlay, особняк "Пальма".