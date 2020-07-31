В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю. До 29 сентября парламентарий будет находиться под стражей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Романа Коваля подозревают в получении взяти в особо крупном размере. По версии следствия, на протяжении двух последних лет парламентарий получал вознаграждения от одного из петербургских предпринимателей на общую сумму почти 17 миллионов рублей.

Деньги были получены, как считают в следствии, за то, что парламентарий, используя депутатскую поправку, лоббировал выделение субсидий определенным учреждениям здравоохранения. А предприниматель заключал с этими организациями государственные контракты.

На судебном заседании прозвучало, что, например, в сентябре прошлого года парламентарием через помощника было получено порядка 4 миллионов рублей. Произошло это прямо в депутатской приемной. Второй эпизод был зафиксирован в декабре 2019, когда сумма "транша" составила около трех миллионов рублей. Еще 1,675 миллионов рублей парламентарий получил за день до Нового года. Также в октябре 2018 депутат получил автомобиль Audi Q7. Цена машины на тот момент составляла 6 миллионов 220 тысяч рублей.

Накануне возле дома номер 19 по улице Смолячкова был задержан помощник депутата. Это произошло при получении двух миллионов рублей. Следователи полагают, что деньги предназначались для Романа Коваля.

На судебном заседании также было отмечено, что Коваль, узнав о задержании помощника, предпринял попытку скрыться. В частности, когда парламентария задерживали, при нем было четыре сумки с вещами, а также деньги: 2,5 миллиона рублей наличными и 3 тысячи евро.

Сам депутат с предьявленными ему обвинениями не согласился и просил отпустить его под домаший арест. Но суд, приняв во внимание риск того, что Роман Коваль попытается скрыться, согласился с доводами следствия.