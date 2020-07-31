Медики Кубани готовы помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Крыму

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил помощь специалистов из своего региона при лечении пострадавших в ДТП с большим количеством жертв, которое произошло на федеральной автотрассе "Таврида" в Крыму.

"Ужасная трагедия произошла в Крыму. Разбился микроавтобус, который следовал из Краснодара в Севастополь, 8 человек погибли. Есть пострадавшие, - написал глава Кубани в своем Telegram-канале. - Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь. При необходимости направим санавиацию и проведем консультации по телемедицине".

По предварительным данным правоохранительных структур Крыма, попавший в аварию микроавтобус направлялся с туристами из Краснодара в Севастополь.

Как сообщили "РГ" в ГУВД России по Кубани, сейчас эта информация проверяется.