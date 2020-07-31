Увеличилось число пострадавших при взрыве на заправке на Кубани

Стали известны новые подробности взрыва и последовавшего за ним сильного пожара на газозаправочной станции в кубанской станице Васюринской Динского района. По предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, число пострадавших во время происшествия увеличилось до четырех человек.

До этого правоохранительные органы края сообщали о трех госпитализированных мужчинах.

Также в аккаунте в Instagram краевого ведомства спасателей сообщаются некоторые детали произошедшего в четырех десятках километрах от Краснодара ЧП.

Как выяснилось, сообщение в управление МЧС о сильном запахе газа на автогазозаправочной станции, расположенной в станице Васюринской, на 26-м километре автодороги "Краснодар - Кропоткин", поступило от оперативного дежурного ЕДДС Динского района в пятницу в 19 часов 10 минут.

И уже через пять минут на место происшествия прибыли сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения. Они обнаружили, что "происходит горение заправочной станции и двух автомобилей". В 20.02 пожар на площади в сто квадратных метров был локализован, в 20.20 произошла ликвидация открытого горения, а еще через пятнадцать минут пожар удалось полностью ликвидировать.

На тушении пожара работали 44 человека личного состава и 14 единиц техники. Было подано три ствола "Дельта".

Отмечается что ситуация "находилась на особом контроле ЦУКС Главного правления МЧС России по Краснодарскому краю".

На появившемся в соцсетях кадрах (сюжет снят из проезжающего по трассе автомобиля) хорошо видно, что после взрыва на заправке вспыхнул довольно сильный пожар.

Как уже сообщалось, прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту хлопка газа на газозаправочной станции (она принадлежит частному предпринимателю). Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено, что инцидент случился в результате неосторожного обращения с газом одним из водителей в момент заправки.

На месте происшествия по-прежнему работают представители правоохранительных органов края и Динского района. Как отметили в пресс-службе СУ СКР по Кубани, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.