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31.07.2020 09:05
Рубрика: Происшествия

В Крыму возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту ДТП с восемью погибшими Белогорском районе Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек

- Установлено, что автобус направлялся из Краснодара в Севастополь, - уточнили в ведомстве. - По предварительной информации, водитель Mercedes-benz Sprinter заснул за рулем и въехал в стоящий на обочине "КамАЗ" с прицепом.

Напомним, в микроавтобусе Mercedes-benz Sprinter, который разбился на трассе "Таврида", было 18 пассажиров. На месте трагедии погибли семь человек, еще одна женщина умерла по дороге в больницу. Семь пострадавших госпитализированы в белогорскую и симферопольскую больницы.

В свою очередь, ГСУ СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

На месте трагедии работали два экипажа ГИБДД, семь бригад скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативная группа МВД, психологи ГУ МЧС России по Республике Крым. Прокуратура проверит деятельность перевозчика, чей водитель спровоцировал трагедию.

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