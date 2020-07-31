В Крыму возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту ДТП с восемью погибшими Белогорском районе Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

- Установлено, что автобус направлялся из Краснодара в Севастополь, - уточнили в ведомстве. - По предварительной информации, водитель Mercedes-benz Sprinter заснул за рулем и въехал в стоящий на обочине "КамАЗ" с прицепом.

Напомним, в микроавтобусе Mercedes-benz Sprinter, который разбился на трассе "Таврида", было 18 пассажиров. На месте трагедии погибли семь человек, еще одна женщина умерла по дороге в больницу. Семь пострадавших госпитализированы в белогорскую и симферопольскую больницы.

В свою очередь, ГСУ СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

На месте трагедии работали два экипажа ГИБДД, семь бригад скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативная группа МВД, психологи ГУ МЧС России по Республике Крым. Прокуратура проверит деятельность перевозчика, чей водитель спровоцировал трагедию.