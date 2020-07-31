Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер подняли со дна

Сегодня утром в Керченском проливе началась операция по извлечению БРДМ-2 на сушу.

Как рассказали в пресс-службе военно-технического общества, бронетранспортер поднимали со дна на специальных парашютах.

Сейчас его тянут на берег двумя катерами, скорость их передвижения 2,5 километра в час.

Как сообщалось ранее, 25 июля бронетранспортер затонул во время патриотической акции "Керченский десант "Дорога мужества" из-за сильного ветра и волн. Весь экипаж эвакуировали, ущерба экологии Керченского пролива нет, так как топливные баки БРДМ-2 герметичны. 30 июля бронетранспортер обнаружили водолазы на глубине 8,2 метра.