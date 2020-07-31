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31.07.2020 15:35
Рубрика: Власть

В Свердловской области с 1 августа откроют торговые центры

Текст: Юлия Мякишева

Губернатор Евгений Куйвашев согласился разрешить работу торговых центров в Свердловской области с 1 августа. Магазины будут работать, но фуд-корты, детские комнаты и развлекательные организации пока будут закрыты. Таким образом, большинство продавцов встретят покупателей впервые с начала нерабочих дней.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Уже несколько дней количество выздоровевших пациентов существенно преобладает по отношению к вновь заболевшим. Только за последние два дня из инфекционных больниц выписано больше тысячи человек. Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа. Конечно, соблюдение санитарных требований остается обязательным, - сообщил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, режим самоизоляции для пожилых и масочный режим губернатор продлил до 3 августа.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом региона, в области за последние сутки выявлено 210 случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев - 20582. За день выписали 606 человек, общее число выписанных 16981. Умерло шесть человек, всего жертвами пандемии на Среднем Урале стали 270 человек.

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