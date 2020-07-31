В Шадринске после отравления шаурмой закрыли две точки общепита

По решению районного суда, в Шадринске приостановлена деятельность двух точек общественного питания, где продавались некачественные шаурма и хот-доги.

Напомним, 53 человека обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после употребления фастфуда, 17 из них были госпитализированы в стационар. Как выяснилось в ходе разбирательств, торговые предприятия принадлежат одному предпринимателю.

- По материалам дела, установлены факты нарушения СанПиН к организации питания в специально оборудованных местах при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, - сообщили в пресс-службе курганского управления службы судебных приставов, контролирующих исполнение решения суда. - Одна торговая точка приостановлена на 60, другая - на 50 суток.

По факту массового отравления продуктами быстрого приготовления возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".