Рекордные 45 человек с коронавирусом выявлены за сутки во Вьетнаме

Менее чем за сутки во Вьетнаме коронавирус SARS-CoV-2 выявлен сразу у 45 человек. Все инфицированные - жители Дананга.

Первый случай COVID-19 был зафиксирован в этой стране Юго-Восточной Азии 23 января. Благодаря эффективным мерам распространение инфекции удалось сдержать. Три месяца во Вьетнаме не было ни одного заразившегося, напоминает ТАСС.

Как отметили в министерстве здравоохранения республики, новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в разных частях Вьетнама. Например, два человека выявлены в Хошимине. Инфицированные - семейная пара, посетившая недавно Дананг. С учетом последних данных во Вьетнаме с января этого года коронавирус был выявлен у 509 человек.