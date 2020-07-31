Росавиация назвала авиакомпании, которые возобновят полеты за границу

Первыми из отечественных перевозчиков международное авиасообщение возобновят "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Роял Флайт", "Северный ветер", "Азур эйр", "Россия" и "АЙ ФЛАЙ". Также рейсы в Россию восстановят турецкие Turkish Airlines и Pegasus Airlines и британская British Airways. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU 2130 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Стамбул запланирован завтра в 07:50 мск из московского аэропорта Шереметьево на самолете Boeing 777, - сказали в ведомстве. -. Компоновка лайнера позволяет перевезти до 400 пассажиров. Завтра в расписании перевозчика еще два регулярных рейса по указанному маршруту".

Авиакомпании "Победа" тоже отправит в субботу один рейс из Внуково в Стамбул.

В 1.20 мск во Внуково же приземлится первый после приостановки авиасообщения иностранный рейсовый самолет. Это будет лайнер Turkish Airlines, он привезет полсотни пассажиров из Стамбула. В воскресенье возобновятся полеты этой же авиакомпании в Санкт-Петербург, а в понедельник - в Ростов-на-Дону.

"Возобновляет регулярные рейсы турецкая авиакомпания Pegasus Airlines, - добавили в Росавиации. - В расписании перевозчика 1 августа рейс из Стамбула в Москву (Домодедово)".

Предварительное расписание регулярных рейсов по маршруту между Москвой и Стамбулом на август включает в себя до 35 рейсов в неделю "Аэрофлота", 7 - "Победы", 28 - Turkish Airlines и 7 - Pegasus Airlines.

"С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен, - поделились в Росавиации. - Планируют начать полеты российские авиакомпании "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Роял Флайт", "Северный ветер", "Азур эйр", "Россия" и "АЙ ФЛАЙ"".

Также до 28 рейсов в неделю будут совершать самолеты "Аэрофлота" в Лондон, первый из них запланирован на утро субботы. British Airways ограничится частотой в два рейса в неделю между Москвой и Лондоном.

"Росавиация обращает внимание, что в заявленное расписание авиакомпаний могут быть внесены изменения, - предупреждают в ведомстве. - Частота выполнения полетов, компоновка воздушного судна, время/дата выполнения полетов и другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, находятся в ведении перевозчика".

Вместе с тем чуть ранее Роспотребнадзор обязал иностранцев, направляющихся в Россию, иметь на руках справку об отрицательном результате теста на COVID-19, а россиян в течение трех дней после прибытия из-за границы сдавать анализ на отсутствие коронавируса.