Росгвардейцев обязали представляться при общении с гражданами

Исправляющий этот пробел закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан сотрудник Росгвардии обязан назвать свои должность, звание, фамилию, по требованию предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. А в случае применения к гражданину ограничительных мер росгвардейцы отныне обязаны разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности.

Не представляться гражданам сотрудник Росгвардии вправе только в случае угрозы собственной жизни и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.

Ранее в Росгвардии объясняли, что хотя в их профильном законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это всем во избежание конфликтных ситуаций.

Стоит добавить, что Росгвардии касается и еще один закон, подписанный главой государства. Он дает право военнослужащим Росгвардии получать продовольственные пайки. Ранее проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии солдаты, матросы, сержанты и старшины имели право на бесплатное горячее питание. Вместе с тем не во всех частях есть возможность его организовать. Поэтому был разработан законопроект, обязывающий обеспечивать бойцов Росгвардия продпайком.