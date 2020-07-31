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31.07.2020 20:07
Рубрика: Власть

Россия открывает границу с Абхазией

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С 1 августа Россия откроет границу с Абхазией, сообщили в секретариате координационной группы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Решение было принято в пятницу, 31 июля, по итогам заседания штаба, которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Оно основано на заключениях Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. По состоянию на 29 июля, общее число выявленных заболевших коронавирусом в ней с начала пандемии составляет 71 человек.

Между тем, власти республики до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.

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