Россия открывает границу с Абхазией

С 1 августа Россия откроет границу с Абхазией, сообщили в секретариате координационной группы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Решение было принято в пятницу, 31 июля, по итогам заседания штаба, которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Оно основано на заключениях Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии. По состоянию на 29 июля, общее число выявленных заболевших коронавирусом в ней с начала пандемии составляет 71 человек.

Между тем, власти республики до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.