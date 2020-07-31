Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

Очередной американский самолет-разведчик был перехвачен над Черным морем в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США", - рассказали в военном ведомстве.

После этого самолет-разведчик совершил разворот в сторону от российской госграницы, а истребитель вернулся на аэродром базирования. В Национальном центре управления обороной заверили, что действия пилота Су-27 строго соответствовали принятым международным правилам. А их результатом стало недопущение нарушения Государственной границы РФ.

Стоит отметить, что в последнее время подобные инциденты над Черным морем происходят практически каждый день.