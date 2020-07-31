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31 июля 2020 г.

Постановление правительства Ростовской области от 31 июля 2020 года № 685 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 31 июля 2020 г.
Вступает в силу 3 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 30.07.2020 № 1/17728 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется:

1.1. Деятельность аквапарков, расположенных на открытом воздухе, при условии ограничения доступа посетителей не более 50 процентов от вместимости объекта и организации производственного лабораторного контроля бассейновой воды на наличие коронавируса SARS-CoV-2 с периодичностью 1 раз в 7 дней.

1.2. Деятельность аттракционов в парках культуры и отдыха, при условии обработки с использованием дезинфицирующих средств контактных поверхностей после каждого посетителя, соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при размещении посетителей на аттракционах, в зоне кассового обслуживания, у входа на аттракцион.

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение:

Методических рекомендации МР 3.1/2.1.0204-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020 (для организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых возобновляется в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления);

иных рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

3. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 3 августа 2020 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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