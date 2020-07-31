СМИ: Facebook готов получить права на показ музыкальных клипов

Facebook Inc. может заключить партнерские отношения с тремя крупнейшими музыкальными компаниями - Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group для свободной трансляции музыкальных клипов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что о партнерских отношениях с тремя крупнейшими музыкальными компаниями - будут объявлены в ближайшее время, говорится в сообщении.

Уточняется, что музыкальные клипы являются одним из самых популярных жанров на YouTube от Alphabet Inc. , и Facebook давно ищет законные права, позволяющие пользователям свободно просматривать их и делиться ими на своей платформе. Ранее соцсеть уже подписала соглашения с правообладателями, чтобы дать возможность пользователям использовать звук, например, когда при загрузке клипыов с фоновой музыкой, но это не давало прав на показ официальных видео.

Представитель Facebook отказался от комментариев.

В сообщении также приводятся слова Марка Цукерберга, который ранее заявил, что компания пытается расширить возможности для публикаций видео, где пользователи смогут создавать "сообщество" поклонников или сторонников, а не просто собирать мнения. "Это что-то, что намного сложнее сделать на YouTube, Twitch или других подобных продуктах", - подчеркнул он.