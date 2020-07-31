Студентов и преподавателей обяжут носить маски в вузах

В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на онлайн-совещании с ректорами российских вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

- Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, - сказал Валерий Фальков.

Если у студента или преподавателя подтверждено наличие антител к вирусу, они смогут приходить на занятия без масок. Но только после того, как предоставят соответствующую справку. Читать лекции преподаватели могут без масок.

С началом учебного года в университетах появятся приборы для дезинфекции воздуха. Всем, кто приходит в вуз, будут обязательно измерять температуру.

- К сентябрю все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии, - подчеркнул министр.

Студентам-иностранцам, которые все же смогут приехать в Россию, придется выдержать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Только после этого путь к занятиям будет открыт. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к лекция и семинарам в онлайн-формате. Иногородним студентам из красной зоны также придется сдать тест на коронавирус.

Валерий Фальков напомнил, что вузы вправе самостоятельно решать, начнут они учить студентов в сентябре или позже. У вузов есть право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако большинство университетов, по словам министра, готовы начать учебный год 1 сентября.